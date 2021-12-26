Oxfordlu profesör uyardı: Bitcoin saadet zincirinden bile kötü

Oxford Üniviersitesi’nde profesör olarak görev yapan ekonomist Robert McCauley, İngiliz finans gazetesi Financial Times’ta yazdığı makalede dünyanın önde gelen yatırım araçlarından Bitcoin’in ponzi olarak bilinen saadet zincirinden bile daha kötü olduğunu öne sürdü.

McCauley, ‘Bitcoin neden Madoff tarzı bir Ponzi şemasından daha kötü?’ başlıklı makalesinde, “Ponzi şeması sıfır toplamlı bir girişimdir. Ancak bitcoin, negatif toplamlı bir fenomendir” dedi.

Ekonomistlerin Bitcoin’i yılın en çok kazanan yatırım aracı olarak sunduğunu iddia eden McCauley, yazısında bilgisayar bilimci Jorge Stolfi’nin şu gözlemlerini paylaştı:

“Yatırımcılar Bitcoin’i kâr beklentisiyle satın alıyorlar. Bu beklenti, nakit getiri sağlayanların kârlarıyla sürdürülüyor. Ancak bu kârlar için dışarıda bir kaynak yok; tamamen yeni yatırımlardan geliyor. Ve operatörler paranın büyük bir kısmını alıyor.”

PONZİDEN FARKLI

Ponzi sistemlerinin aksine Bitcoin’in sürekli gelir vadetmediğini belirten McCauley, “Bir bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu, bir başkasına satış yapmaktır” dedi.

McCauley, Bitcoin’in çöküşünün ponzilerin çöküşünden farklı olacağını belirterek, “Olası bir tetikleyici, ABD doları veya başka bir varlık ile desteklendiği varsayılan büyük bir sabit coinin çöküşü olabilir” diye yazdı.

MADENCİLİK UYARISI

Bitcoin'in Ponzi şemasından farklı olarak daha büyük bir kitleye ve kaynağa sahip bir varlık olduğuna dikkat çeken McCauley, Bitcoin'in madencilik yoluyla tükettiği enerjinin, onu ponziden daha endişe verici bir konu haline getirdiğini ifade etti.

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McCauley ayrıca Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto'nun anonim kalması nedeniyle herhangi bir dolandırıcılık durumunda yatırımcıların kayıp paralarını geri isteyeceği gerçek bir kişiye ulaşamayacağı konusunda uyardı.

PONZİ (SAADET ZİNCİRİ) NEDİR?

Ponzi sistemi, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi.

Ortada yüksek kâr getiren bir üretim olduğu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiği iddia edilir ve bu sayede sisteme yeni yatırımcılar çekmeye çalışılır. Ponzi şemasına katılımlar bittiği zaman, ortada kâr getiren bir üretim olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve ponzi şeması sonlanır.

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26/12/2021 11:59