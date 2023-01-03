Oy çokluğu ile seçildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yeni dönemin ilk toplantısı bu akşam gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda asbaşkan seçim ve komite üyeleri de belirlendi.

Bu akşam gerçekleştirilen asbaşkanlığı seçimini Ulusal Birlik Partisi Meclis Üyesi Önder Ecesoy, Tolga Ahmet Raşit karşısında oy çokluğuyla kazandı.

UBP adına yarışan Önder Ecesoy 15 meclis üyesinden oy alırken, CTP adına yarılan Tolga Ahmet Raşit 11 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. TDP oylarının önemli bir kısmı tercihini Ecesoy’dan yana kullandı.

Seçim sonrası Önder Ecesoy yaptığı konuşmada “Sevdam, Lefkoşa hakkının oyları ile ikinci kez seçilmiş olduğum Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi görevime ek olarak, bugün tamamlanan meclis toplantısında oy çokluğu ile asbaşkanlık görevine getirildim.

Bu benim için büyük bir onur. Lefkoşa sevgim ve tüm tarafsızlığımla halkimıza hizmet edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

Her şeyden önce bana güvenerek yeniden aday gösteren partim UBP’ye, güveni ile beni ikinci kez meclis üyeliğine layık gören herkese, desteği ile asbaşkan seçilmemi sağlayan partili/ partisiz tüm meclis üyelerine teşekkürü borç bilirim.

Sayın başkan Mehmet Harmancı ile uyum içerisinde, Lefkoşa hakkının be belediye çalışanlarımızın huzuru ve refahı için görev yapacağım.

Hepimize hayırlı olsun” dedi.

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03/01/2023 19:15