Oya Gürel: Kardeşim insana değer vermeyen bir zihniyetin kurbanı oldu!

Sevilen sanatçı Acar Akalın’ın eşi Yonca Gürel Akalın’ın vefatına ilişkin kız kardeşi Oya Gürel, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Oya Gürel, “Canımın içi can parçam, güzeller güzeli kardeşim Yonca’m bizi bırakıp gitti. Ama bu gidiş doğru bir gidiş değil” ifadelerini kullandı.

Oya Gürel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Devlet hastanesi önce Koronavirüslü insanla aynı odaya koydu. Koronavirüs ardından zatürre oldu. Tam iyileşiyor derken dün akşam anaflaktik şokla hastaneye kaldırdık. Sabaha karşı tamam deyip taburcu ettiler kalp krizi geçmişi olan hastayı ve bugün 5 kez kalbi durduktan sonra son kez durdu. Kardeşim insana değer vermeyen bir zihniyetin kurbanı oldu. Üzgün değil, öfke doluyum…”