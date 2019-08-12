Oyaltan ve Polar’ın ölüm sebepleri belirlendi

Mehmet Oyaltan ve Serkan Polar’ın ölüm sebepleri belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün yaşamını yitiren Gönyeli'de sakin 84 yaşındaki Mehmet Oyaltan'ın ölüm nedeninin "kalp yetmezliği", Karaağaç'ta sakin 52 yaşındaki Serkan Polar'ın ölüm nedeninin ise çoklu organ yetmezliği olduğu tespit edildi.

Dün akşam Gönyeli ağıllar çemberinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 24 yaşındaki Arda Güven'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Arda Güven, Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına tutuluyor.