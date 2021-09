Oygar: Aşıyı yapınmaktan çekinmeyelim

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin son toplantısında alınan karar doğrultusunda, tarafların perşembe günü epidemiyolojik veri teatisinde bulunacaklarını ve epidemiyolojik değerlendirmenin sonucunda, aşılı kişilerin geçiş noktalarından PCR ve hızlı test olmadan geçmesi yönünde bir karar üretilebileceğini açıkladı.

Oygar, adada her iki tarafta koronavirüs (Kovid-19) vakalarında düşüş yaşandığına işaret ederek, perşembe günü taraflar arasında yapılacak epidemiyolojik değerlendirme sonucunda vakalardaki düşüşün devam ettiğinin tespit edilmesi halinde bu yönde bir karar alınabileceğini ve bu kararın, sınır kapılarında, büyük ihtimalle 27 Eylül Pazartesi’nden itibaren yürürlüğe konulacağını söyledi.

Ancak Oygar, şu an sınır geçişlerinde, “aşısız kişilerden” talep edilen son 72 saatlik negatif PCR ya da antijen test uygulamasında herhangi bir değişikliğin öngörülmediğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin geçen cuma günkü toplantısında ele alınan konulara ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu. Oygar, komite toplantısında, iki taraf arasında geçişlerde uygulanan Kovid-19 tedbirleri, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Dijital Aşı Sertifikası için bireysel elektronik başvuru sistemi ile AstraZeneca aşılarının iade edilmesi olmak üzere çeşitli konuları ele aldıklarını açıkladı.

“KOMİTE, PERŞEMBE GÜNÜ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRME YAPACAK”

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin geçen cuma yapılan toplantısında, daha önce Kıbrıs Rum tarafının ve son toplantıda da Kıbrıs Türk tarafının önerisiyle, aşılı kişilerin sınır kapılarından negatif hızlı test ve PCR sunmadan geçiş yapması konusunun görüşüldüğünü belirtti ve şunları söyledi:

“Bizim tarafta Ada Pass, diğer tarafta ise Safe Pass uygulaması var. Aşılı kişilerden genellikle kapalı mekanlara girileceğinde test istenmiyor, bazı istisnai durumlar olabiliyor. İki Sağlıklı Teknik Komitesi’nin bir önceki toplantısında mademki her iki tarafta da böyle bir uygulama var neden aşılı kişilerden sınır geçişlerinde PCR ve hızlı testi uygulamasına edilesin diye konuştuk. Komitenin cuma günkü toplantısında ise, tarafların perşembe günü epidemiyolojik veri teatisinde bulunup, bu konunun tekrardan değerlendirilmesine karar verdik” dedi.

Sağlık Teknik Komitesi’nin adadaki epidemiyolojik durumu 14 günde bir değerlendirdiğine ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verdiğine işaret eden Oygar, “Her iki tarafta vakalarda düşüş var. Taraflar, perşembe günü, son 14 günlük verileri teati edecek ve bu veriler değerlendirilecek. Epidemiyolojik tabloya göre vakalardaki düşüşte bir değişiklik olmazsa o zaman 2’inci seviye olan turuncu kategoriye geçilebilir. Bu durumda, aşılı kişilerin PCR ve hızlı test olmadan sınır kapılarından geçmesine imkan tanıyan ortak bir karar alınabilir” dedi.

Oygar, şu an sınır geçişlerinde, aşısız kişilerden talep edilen son 72 saatlik negatif PCR ya da antijen testi uygulamasında herhangi bir değişikliğin öngörülmediğini de söyledi.

AB DİJİTAL AŞI SERTİFİKASINA BAŞVURU KONUSU

Oygar, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin cuma günkü toplantısında, AB Dijital Aşı Sertifikası almak isteyen Kıbrıslı Türklerin başvuru konusunun da ele alındığını da söyleyerek, “Yurt dışına seyahat edecek Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Aşı Sertifikası alabilmesi için teknik komite tarafından elektronik başvuru yapabileceği bir link verilmişti. Bu uygulama, 30 Eylül’e kadar devam edecek” diye konuştu.

Oygar, komite toplantısında, Kıbrıslı Türkler için AB Dijital Aşı Sertifikası’na ilişkin yeni uygulama planının henüz hazır olmadığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bilgilendirme yapılacağının söylediğini de kaydetti.



“ASTRAZENECA DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ BİR AŞI, BU AŞIYI YAPINMAKTAN ÇEKİNMEYELİM”

AstraZeneca aşısının özellikle Delta varyantına karşı etkili olduğunu halka anlatmaya çalıştıklarını ancak insanlar arasında bir çekimserlik olduğunu belirten Oygar, “Elimizdeki mRNA aşılarını dikkatli kullanmaya çalışıyoruz. Hastaneye yatan kişilerde AstraZeneca oranı düşük. AstraZeneca etkili bir aşı. İngiltere’de yaygın olarak kullanılan ve ölüm oranlarını azaltan bir aşıdır. Dünyada Kovid vakaları artıyor ama ölümler azalıyor, hastaneye yatışlar azalıyor, bunun ana sebebi de aşıdır. Aşılar yüz yıllardır var, hastalıkları, ölümleri engellediği tıbbi olarak kanıtlanmıştır. Pandemide kurtarıcı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir, tüm bilim insanları bu konuda hem fikirdir. Ve AstraZeneca aşıları da bu etkili aşılardan biridir, bu aşıyı yapınmaktan çekinmeyelim” diyerek halka çağrıda bulundu.

“KULLANIM SÜRESİ İLERİ TARİHLİ OLAN ASTRAZENECA AŞILARINI ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Oygar, gelecek ay sonu kullanım süresi olan AstraZeneca aşılarının iade edileceğini yineledi ancak, kullanım süresi daha ileri tarihli olan AstraZeneca aşılarının gönderilmesini talep ettiklerini ve bu aşıları almaya devam edeceklerini de söyledi.

Oygar, Eğitim Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına verilen bilgiye göre, ülkede şu an 30 bin yükseköğretim öğrencisi bulunduğunu, yaklaşık 30 bin öğrencinin Türkiye’den, takriben 20 bin öğrencinin ise üçüncü dünya ülkelerinden gelmesinin beklendiğini, öğrencilerin aşılanması için yeterli miktarda aşının bulunduğunu yineledi.

AŞI KONUSUNDA HALKI BİLGİLENDİRİCİ KAMU SPOTU

Oygar, ülkede Kovid-19 aşılama oranının artırılması gerektiğine işaret ederek, Sağlık Bakanlığı olarak Kovid-19 aşıları hakkında kamuoyunu bilgilendirme amacıyla kamu spotları çalışması yaptıklarını ve bu bilgilendirici kamu spotlarının önümüzdeki günlerde halk ile paylaşılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın önceki gün açıkladığı verilere göre, ülkede şu ana kadar toplam 431.232 doz aşı uygulandı. 218.479 kişiye birinci doz ve 212.753 kişiye ise her iki doz aşıları yapıldı. Nüfusun yüzde 57.19’u birinci doz, yüzde 55.69’u ise her iki doz aşısını oldu.

20/09/2021 15:12