Oygar: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar alacak!

Bahadır AYNA

Güney Kıbrıs’ta üst solunum yolu enfeksiyonu hortladı, Makarios Hastanesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Hal böyleyken “Kuzey Kıbrıs’ta durum ne” sorusu gündeme geldi.

Haber Kıbrıs bu soruyu Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar’a sordu. Oygar korkulacak bir şey olmadığını rakamlarının beklenen şekilde yükseldiğini söyledi.

Haber Kıbrıs’a konuşan Deren Oygar, üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artışın söz konusu olduğunu ancak Ocak ayında zaten vakaların yükselmesini beklediklerini kaydetti.

Enfeksiyon Komitesi toplandı…

Enfeksiyon Komitesi’nin bugün bir toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Deren Oygar, bazı öneriler oluşturulduğunu söz konusu önerilerin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne aktarıldığını kaydetti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önümüzdeki gün toplanarak kararların açıklanacağını anlatan Oygar, kararların toplum sağlığını korumaya yönelik olduğunu ekledi.

“Doluluk oranlarında bir sıkıntı yok”

Başta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olmak üzere ülkedeki diğer hastanelerde her hangi bir doluluk oranı sıkıntı yaşanmadığını aktaran Deren Oygar, “Ayakta tanı merkezlerinde bir artış söz konusu ancak doluluk oranında bir sıkıntımız yok” dedi.

“Vatandaşlarımız ilk önce kendi önlemlerini almalı”

Üst solunum yolu enfeksiyonları içerisinde farklı hastalıkların olduğuna da dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, hastalıkların ayrıştırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kitler vasıtasıyla rakamsal verilere ulaşılacağını kaydeden Oygar, “Üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde değişiklik oluyor ancak korunma yöntemleri aynı. Vatandaşlarımız ilk önce kendi önlemlerini almalı” ifadelerini kullandı.