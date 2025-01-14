Oygar: Grip vakaları endişe verici boyutta değil

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Deren Oygar, ülkede mevsimsel grip vakaları olduğunu ancak bunun endişe verici boyutta olmadığını belirterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Cuma günü yaptığı toplantıda bazı kararlar aldığını ve geçen yıl Ocak ayında da benzer kararlar üretildiğini hatırlattı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 6 ayda bir toplanmasının yasal bir zorunluluk olduğunu belirten Oygar, toplantının vakalar arttığı için yapılmadığını söyledi.

BRT’de yer alan habere göre, Oygar, “Benzer kararlar geçen ay Ocak ayında da vardı. Sadece revizyon yapıldı. Erişkin ve çocuk enfeksiyon uzmanları bunun mevsimsel grip olduğu yönünde görüş belirttiler” dedi.

Ocak 2023 ve Aralık 2024’ün başvuru ve yatışlarla ilgili istatistiksel veriler karşılaştırıldığında klinik yatışlarda ve poliklinik başvurularında bir fark görünmediğini söyleyen Oygar, özellikle çocuk yoğun bakım yatışlarında azalma olduğunu kaydetti.

“UZMANLARIN BİZE BÖYLE BİR UYARISI OLMADI”

TIP-İŞ’in yoğun bakım ünitelerinin dolduğu yönünde açıklamasına ilişkin olarak ise Deren Oygar, kamu hastanelerinde çalışan enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının kedilerine yoğun bakımların dolduğu yönünde bir uyarısı olmadığını söyledi.

Deren Oygar, “Uzmanların bize böyle bir uyarısı olmadı. Tamamen mevsimsel griptir. Ekstra bir fark yoktur. Bize uzmanlar öneriler getirdiler ancak ayrı poliklinik açma yönünde uzmanlardan herhangi bir öneri gelmedi” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın yoğun bakım yataklarının artırılması gerektiğinin farkında olduğunu kaydeden Oygar, “Yoğun bakım yataklarının nüfusa göre arttırılması gerektiğinin farkındayız ve bunun için çalışmalar başlatıldı” açıklamasını yaptı.