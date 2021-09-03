Oygar: Laboratuvarlar, eczacılara yetki verilmesini protesto etti

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Haber Kıbrıs Web TV’deki Günaydın Haber Kıbrıs programında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Deren Oygar, ücretsiz olarak yapılacak antijen testlerle ilgili yaşanan süreç konusunda bilgiler verdi.

“Laboratuvarlar, eczacılara yetki verilmesini protesto etti”

Deren Oygar, antijen testlerinin özel laboratuvarlarda yapılabilmesi için protokol yaptıklarını belirterek sürecin iyi gittiğine dikkat çekerek, “Testleri satın aldığımız merkez siparişi gönderemedi bu nedenle alım ve ulaşım konusunda sıkıntı yaşadık. Laboratuvarlara devlet size kit verene kadar elinizde bulunan kitlerle ‘aşılılara testleri ücretsiz yapın ve devlete fatura edin’ denildi. Laboratuvarlar bu çağrıya uymadı ve eczacılara da antijen testi verilmesinde protesto ederek antijen testi yapmadılar” dedi.

“Her yerde laboratuvar yok ancak eczane var”

Deren Oygar, 2 gün yaşanan sıkıntının ardından antijen testlerinin bugün geldiğini belirterek, test yapmak isteyen laboratuvarlarla çalışacaklarını ayrıca sisteme eczaneleri de eklediklerini ifade etti. Eczanelerin ülkede yaygın olduğunu ve köylerde bile bulunduğunu anlatan Oygar, “Her bölgede laboratuvar yok halk testlere daha kolay ulaşabilsin diye eczacılarda sisteme dahil olacak” diye konuştu.

“İleride vatandaşın kendine test yapması gündeme gelecek”

Laboratuvar sahiplerinin testleri eczanelerin yapması yerine vatandaşın testleri satın alıp evde yapması ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Oygar, “Her ülkenin kendine yönelik sosyo ekonomik ve kültürel durumu var. İngiltere’de testi vatandaş kendi yapıyor ve bakanlığa bildiriyor. Şimdi biz bunu eczacılar denetiminde yapmak istiyoruz ileride vatandaşlar kendi kendine yapabilir. Denetlenebilir ve ulaşılabilir bir sistem izliyoruz. Eczacılar test sonuçlarını sisteme girecek. Kişilerin yapması uygun ancak eczacıların yapması neden uygun değil anlaşılır gibi değil. Güney Kıbrıs’ta da testleri eczacılar yapıyor ve sisteme işliyor. Uygun, ulaşılabilir, denetlenebilir verilerin girilebileceği bir sistem uygulamak istiyoruz” ded.

“Devam etmeyecek laboratuvarlar sistemde görülmeyecek”

Devletle işbirliği yapmak istemeyen laboratuvarların, sistemde kapalı olacağını anlatan Oygar, “Devam etmek isteyen laboratuvarlar sistemde görülecek. Sisteme girmek isteyen eczacılar dahil olacak.

“Rant kavgasına girilmemeli”

Rant kavgasına girilmesin diye testlerin başka kurumlara da verilmesini hedeflediklerini aktaran Oygar, “İleride testleri yapması için vatandaşa da verebiliriz. Belediyeleri de dahil edebiliriz. Son bir ayda bazı sıkıntılar yaşandığını ve önlem alınması gerektiğini gördük. Testlerin yaygınlaşmasını isterken, dengeler bozulmamalı. Birbirimize yardım etmeliyiz. Ekonomik sıkıntı içinde herkes para kazanmak istiyor. El birliğiyle toplumu sağlık ve ekonomik sıkıntılardan nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeliyiz.

“Kimseye küsme niyetinde değiliz”

Laboratuvara ödeme yapılması konusunda gelen soruyu yanıtlayan Oygar, “Ödemeleri yapan sağlık bakanlığı değil maliye bakanlığıdır. Kaynağın ayrıldığı geçen Cuma yapılan toplantıda bize söylendi. Elimizdeki tüm kaynakları kullanmalıyız ve el birliğiyle pandemiyi atlatmalıyız. Kimseye küsme niyetinde değiliz. Sisteme girmek isteyen laboratuvarlar hizmet verecek” şeklinde konuştu.

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03/09/2021 10:34