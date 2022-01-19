Oygar: Oyunuzu Rejim Partilerine Vererek Yakmayın!

Bağımsızlık Yolu Onur Kurulu Başkanı, Lefkoşa milletvekili adayı Tahsin Oygar, Kıbrıs Net Haber’de Mustafa İlkan’ın konuğu oldu.

Katıldığı programda çeşitli açıklamalarda bulunan Oygar, halka seslenerek sandığa gidin çağrısında bulundu. Şu anki koşullar içinde bir taraf olmanın gerekliliğine değinen Oygar, sandığa gidip ortaya irade koymanın önemini vurguladı.

Tahsin Oygar, sandığa gidecek olan halka seslenerek “Oylarınızı bugüne kadar sizleri hayal kırıklığına uğratan iktidar olduğunu savunan ama her kritik dönemeçte iktidar olmadıklarını defa yen ispatlayan rejim partilerine vererek yakmayın. Mücadeleyi yükseltmek için, direnişi büyütmek için Bağımsızlık Yoluna mühür vurun!” dedi.

Sandığa Gitmemek Pratik Gündelik Hayat İçin Bir Çözüm Değildir

Sandığa gitmemek herkesin elbette demokratik hakkıdır diyen Oygar, bu oranın yıllardır hükümete gelen düzen partilerine güvensizliğini veya hayal kırıklığını da ortaya koyduğunu söyledi. De facto kktc’nin gündelik bütün pratiğimize etkisinin altını çizen Oygar, bu rejimde mücadele etmenin tek bir yoldan geçmediğini belirtti. Parlamenter mücadelenin tıpkı sokak ve sendikal mücadele gibi bir yöntem olduğunu, halkın parlamenter mücadelede de aktif rol almasının gerekliliğine değindi.

Devlet Özel Hastaneleri Finanse Ediyor

Ülkedeki çeşitli iktidar odaklarına işaret eden Oygar, özel hastanelere yapılan sevklerin halkın cebinden ödendiğine dikkat çekti. Bunun gelmiş geçmiş hükümetlerin bir beceriksizliği veya yönetememe sorunu olmadığını belirten Oygar, aksine bunun hükümetlerin iktidar sorunu olduğunu söyledi. Sadece özel hastanelerin değil, özel okulların, akaryakıt firmalarının, büyük otellerin de hükümetten güçlü olduğuna dikkat çekti.

Kooperatif Merkez Bankası Yönetimi Siyasi Rant Malzemesi Ediliyor

Anayasanın 63. maddesinde kooperatifçiliğin demokratik bir şekilde geliştirilmesi devletin görevi olmasına rağmen yıllardır gelmiş geçmiş hükümetler bununla ilgili bir adım atmamıştır diyen Oygar, kooperatiflerin bu ülkede alternatif bir kalkınma modeli oluşturacak öneme sahip olduğundan da söz etti. Kooperatif Merkez Bankası Yönetimi, genel kurul yapılarak gerçek sahibi olan kooperatifler tarafından belirlenmesinin öneminden bahseden Oygar, 1986’dan beri yönetimin hükümetler tarafından işgal edilmiş durumda olduğunu belirtti. Hükümetler anayasayı ihlal ediyor dedi.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı soytarı bile değildir

Türkiye’deki halkların alın terinden yapılacak olan külliyenin gösteriş budalalığı olduğunu dile getiren Oygar, cumhurbaşkanına soytarı demek bile istemiyorum çünkü soytarılar tarihte önemli bir yere sahiptiler dedi. Halkların söyleyemediğini krallara mizah yoluyla iletenlerdir. Cumhurbaşkanının sık sık Toros dağlarının fotoğrafını çekmesini ancak maskaralık olarak değerlendirilebilir diyen Oygar, Külliyeyi yaptırmayacağız, yapılırsa bile kamulaştırılması için mücadele vereceğiz dedi.

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19/01/2022 13:19