Oygar: Sanat emekçileri için kaynak yaratılmalı

Bağımsızlık Yolu Onur Kurulu Başkanı ve Baraka Kültür Merkezi aktivisti Tahsin Oygar, başka ülkelerden getirilen sanatçılarla yapılan etkinliklerin vergilendirilip, sanat emekçilerine kaynak oluşturulması gerektiğini belirtti.

Oygar, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede sanata ve sanatçıya desteğin son derece kısıtlı ve gereksiz görüldüğünü savunarak, “ada kültürüne yönelik ise planlı bir asimilasyon politikası sürdürüldüğünü” iddia etti.

Sanat emekçilerinin özlük haklarının, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmasının önemini belirten Oygar, bunun takip edilmesi veya devlet tarafından karşılanması gerektiğini savundu. Oygar, sanatçıların emekliliği, iş güvencesi ve güvenliği gibi sorunlara çözüm bulunmasının aciliyetine dikkat çekti.

Oygar, başka ülkelerden getirilen sanatçılarla yapılan etkinliklerin vergilendirilip, sanat emekçilerine kaynak oluşturulması gerektiğini ifade etti.

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30/12/2022 12:33