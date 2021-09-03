Oygar: Bilimsel çalışmalar, okulların bulaşı artırmadığını gösteriyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Haber Kıbrıs Web TV’deki Günaydın Haber Kıbrıs programında önemli açıklamalarda bulundu.

“Eğitim yüz yüze başlamalı”

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Deren Oygar, eğitimin yüz yüze başlaması gerektiğini savundu. Oygar, eğitim, sanat ve sporun alınacak tedbirlerle devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Okula gitmeyen çocukların yakalanma riski daha fazla ”

Deren Oygar, eğitime büyük önem verdiklerini ifade ederek, bilimsel çalışmaların, okulların bulaşı artırmadığını gösterdiğini söyledi. Oygar, okulların kapalı olduğu dönemde çocuklarda pozitiflik oranının arttığına dikkat çekerek, “Çocuklar dışarıda oyun oynuyor ve koronavirüse dışarıda yakalanıyor. Okula gitmediklerinden dolayı vakalar artıyor. Okullarda önlemler alınması durumunda sorun yaşanmaz” dedi.

“Bulaş çocuklardan değil büyüklerden kaynaklanıyor”

Okullarda bulaşı başlatanların öğretmen ve çalışanlar olduğunu anlatan Oygar, “Çocuklar bulaşı artırmadığına göre okulları açmalıyız. Özellikle çalışanlar kurallara uymalı. Eğitim ve sağlık bakanlığı işbirliği içinde olmalı. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca Sağlık Üst Komitesi paydaşlarla genişletilmiş toplantılar yaptı. Vaka çıkması durumunda panik yapmak yerine alınması gereken önlemler görüşülmeli” diye konuştu.

“Panik olunca ülke darmadağın oluyor”

Panik olunca ülke darmadağın olduğuna dikkat çeken Oygar, “Dehşete düşmek yerine birbirimize yardım ederek pandeminin üstesinden gelebiliriz. Pandemi bitene kadar maske mesafe hijyen ve aşı kurallarına uyulmalı” ifadelerini kullandı.

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03/09/2021 11:06