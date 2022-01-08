Öyken: Daha geç olmadan gelecek nesilleri düşünmek zorundayız”

Uzman Biyolog Dr. Türkay Öyken, COVID-19 Pandemisinin çevre üzerinde de derin bir etkisi olduğunu, bu etkilerin kimisinin olumlu kiminin ise olumsuz olduğunu vurguladı.

İçerisinde bulunduğumuz bu zamanın tüm bu olumsuzlukları düşünüp değerlendirmek için bir fırsat olduğuna inandığını belirten Öyken, “Evlerimize kapatıldığımız ve dışarı çıkamadığımız günleri düşünerek kendi kendimizi hesaba çekme zamanı: Çevre için ne yaptım? Nesli tükenen hayvanlar için ne yaptım? Çevreyi kirleten firmalara karşı ne yaptım? Çevre ve sağlığımız için zararlı ürünleri üretenlere ve satanlara karşı ne yaptım? Çevre, ormanlar, nehirler, göller ve denizlerin kirlenmesi konusunda sessiz kalanlarla ilgili ne yaptım? Kendimizden başlayarak değişim zamanı” dedi.

Suyun, havanın, toprağın değerini yeniden keşfetme zamanı, el- yüz temizliği kadar gönül ve kafa temizliğinin de değerini anlama zamanı olduğunu ifade eden Öykün, daha geç olmadan gelecek nesilleri düşünmek zorunda olduğumuzu, içinde yaşadığımız toplumu, insanları, hayvanları ve çevreyi birlikte bir bütün olarak düşünmemiz gerektiğini kaydetti.

Dr. Türkay Öyken, “Şimdi Değilse Ne Zaman?” başlıklı yazısında şu görüşlere yer verdi:

“COVID-19 Pandemisi ve Omicron dünya çapında ve ülkemizde hızla ilerlerken, yaşamları tehdit ediyor ve dünya ekonomisini baskılıyor, bununla birlikte en çok üzerinde durulması gereken çevre üzerinde de derin bir etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Bu etkilerin kimi olumlu kimi olumsuz…

Bilim insanları ilk olarak, pandeminin başladığı Çin'de sera gazı emisyonlarında bir düşüş olduğunu fark ettiler. Salgın dünyaya yayıldıkça ve endüstriyel faaliyetler azaldıkça, küresel ısınmanın ana sorumlularından kabul edilen sera gazı emisyonları da azalmaya devam etti.

Bu arada, hızlı yayılan sosyal medya paylaşımları kentsel alanlarda vahşi yaşam manzaraları ortaya çıkarmaya başladı ve bize, "doğa sıfırlama düğmesine bastı" yorumları yaptırdı.

Son günlerde adını sıklıkla duyduğunuz Omicron’da ne yazık ki tüm çaba ve kısıtlayıcı önlemlere karşılık her geçen gün katlanarak artmakta. Bu illetle ülke genelinde mücadelenin sağlanabilmesi için, tıp, halk sağlığı, eğitim ve çevre alanlarındaki uzmanların da araştırmalara katkısı ve acil işbirliği gerekli görünmektedir.

Salgının başlamasıyla beraber, başlangıçta vakaları izole etmek ve virüsün bulaşmasını durdurmak ve daha sonra yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla tüm dünyada hükümetler tarafından giderek daha sıkılaşan önlemler alınmış ve kapatmalar uygulanmıştır. Alınan önlemler, semptomatik bireylerin izolasyonundan kitle toplantılarının yasaklanmasına, okulların, işletmelerin zorunlu olarak kapatılmasına ve hatta zorunlu ev hapsine kadar artırılmıştır.

Eve kapanmalar, enerji kullanımında, hava kirletici emisyonlar üzerinde ve kentlerde oluşan atıkların karakterinde önemli birtakım değişikliklere yol açmıştır. Hava kirliliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığı ve solunum yolu rahatsızlıklarında artışa sebep olduğu bilinmektedir. Salgın enfeksiyonları, dış ortam hava kirliliği konsantrasyonlarıyla çok yakından ilişkili olabilmektedir.

Yapılan çalışmalar, salgının başlamasıyla beraber uygulanan karantina (kısmi ve tam) önlemleri sayesinde hava kirletici konsantrasyonlarının büyük ölçüde azalabildiğini, hava kalitesinde iyileşmenin olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, kirlilik artışıyla bulaşma ve hastalıklar artmaktadır. COVID-19 bir solunum yolu hastalığı olduğundan hava kirliliği, solunum yoluyla SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonu oranını artırabilmektedir.

Ülke çapında kapanmalar yaşadığımız aylardan itibaren hava kirliliğinin düştüğü, ancak daha sonraki gevşemelerle birlikte tekrar yükseldiği, hava kirleticilerinin, büyük olasılıkla uygun iklim koşullarında virüs partiküllerinin uzun ömürlü olmasına olanak sağladığı anlaşılmıştır.

Kapanma döneminde küçük bir ada ülkesi olmamıza rağmen şehir gürültüsü azalmış, şehir merkezlerinde bile doğanın sesleri net duyulmaya başlanmıştı.

COVID-19 karantinalarının olumlu bir başka çevresel etkisi su kaynaklarında gözlemlenmiştir. Bunu en güzel örneğin İtalya Venedik’ te turizmdeki düşüşle birlikte su kaynaklarının berraklaşması, balıkların tekrar görülebilmesi mümkün olmuştur.

Korona virüsler su ve kanalizasyonda günlerce hatta haftalarca kalabilmektedir. Virüs enfekte hastaların dışkı, idrar örneklerinde pozitif olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple bu atıkların iletim yollarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yapılan yeni analizler SARS-CoV-2 RNA’sının atık sularda bulunduğunu göstermiştir.

Salgından korunma amaçlı kullanılan tek kullanımlık malzemelerin tonlarcasının cadde, sokak ve sahillerden toplanmaya başlandığı, deniz ve okyanuslardan atık eldivenlerin, maskelerin çıkarıldığı bir dönem yaşanırken, plastik üzerine övgülere de rastlanmaktadır. Plastik lobisi, salgınla mücadelede ve hizmet sektöründe hijyen ihtiyacına katkı için plastik malzemelerin ne kadar kullanışlı olduğu üzerinde algı oluşturma çabalarını sürdürmektedir. Oysa ki salgın döneminde oluşan atıkların katlanarak artacağı ve birikeceği aşikardır. Ayrıca, virüsün plastik yüzeylerde 2-5 gün süreyle kalabildiği ve COVID-19 da artan maske gibi atıkların doğada 450 yılda bozulabildiği unutulmamalıdır.

Üstelik bu birikim, yalnızca çöp veya deponi alanlarında değil, sokaklarda, plajlarda, denizlerde ve okyanuslarda da kendini göstermektedir.

Sürdürülebilir bir çevre yaklaşımıyla, yalnızca oluşan katı atıkların değil, atıksulara geçen dezenfentektan, farmasötik gibi kimyasallara kadar tüm ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek için tüm yaşam döngüleri dikkate alınarak detaylıca değerlendirilmelidir.

Pandeminin kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz çevresel etkilerinin şimdiden detaylandırılmaya çalışılması; diğer alanlarda olduğu gibi çevre konularında da gerekli tedbirleri alabilmek ve özellikle post-korona döneminde karşılaşılabilecek riskleri minimize edebilmek açısından önemlidir. Kısa dönemde yaşanan etkiler, pandeminin uzun vadede çevresel etkilerinin boyutlarının da anlaşılabilmesi açısından birer gösterge olabilir. Uzun vadede ikincil etkiler görülmeye başlanacaktır. Ancak ne kadar süreceği ve ne kadar yıkıcı olabileceği öngörülemeyen salgınla ilgili henüz öngörülmemiş çevresel etkiler ve olumsuz riskler de gelişebilir.

Şimdi düşünme zamanı!

İçerisinde bulunduğumuz bu zamanın tüm bu olumsuzlukları düşünüp değerlendirmek için bir fırsat olduğuna inanıyorum veya inanmak istiyorum…

“Evlerimize kapatıldığımız ve dışarı çıkamadığımız günleri düşünerek kendi kendimizi hesaba çekme zamanı: Çevre için ne yaptım? Nesli tükenen hayvanlar için ne yaptım? Çevreyi kirleten firmalara karşı ne yaptım? Çevre ve sağlığımız için zararlı ürünleri üretenlere ve satanlara karşı ne yaptım? Çevre, ormanlar, nehirler, göller ve denizlerin kirlenmesi konusunda sessiz kalanlarla ilgili ne yaptım? Kendimizden başlayarak değişim zamanı.

Suyun, havanın, toprağın değerini yeniden keşfetme zamanı. El- yüz temizliği kadar gönül ve kafa temizliğinin de değerini anlama zamanı. Sadece kendimizi önceleyen bencil bir tavrı terk ederek, yaşlılarımız, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünme zamanı. Onlar için değişme zamanı. Çevreyi kirleten, tahrip eden kim olursa olsun uyarma ve engelleme zamanı.”

Daha geç olmadan gelecek nesilleri düşünmek zorunda olduğumuzu düşünmekteyim. “İçinde yaşadığımız toplumu, insanları, hayvanları ve çevreyi birlikte bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Yaşam tarzımız diğer insanlara, canlılara ve tabiata zarar vermemeli. Suyu, toprağı, havası ve ormanları ile tabiatın bir sınırı var. Bu sınırı zorlamadan bir yaşam tarzı geliştirmek zorundayız!”

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08/01/2022 11:51