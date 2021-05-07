Öykü Çelik yüzüğü attı

Oyuncu Öykü Çelik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iş insanı sevgilisi İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Çelik, “İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır” dedi.

33 yaşındaki oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler.”

Instagram’dan parmağındaki alyansı paylaşan Çelik, sevgilisinin teklifine ‘Evet’ yanıtını vermişti. Çelik, ne zaman evlenecekleri sorusuna “Önümüzdeki sene yapacağız, 2022'de” yanıtını vermişti.

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07/05/2021 15:52