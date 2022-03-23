Öykün Varsa Sen De Varsın, Öykünle Varsın

Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kıbrıs’ta kadın öykülerini farklı araçlar ile kayıt altına alan projeleri ödüllendirdi.

Bellapais Inner Wheel Kulübü Dönem Başkanı Ayşem Uluşahin Erişir Kıbrıs’ın Türk Öncü Kadınları kitabı hakkında şu bilgileri aktardı:

“Kıbrıs’ta alanlarında ve mesleklerinde ilklere imza atan 78 kadının hayat hikayelerini bir kitapta toplamak istedik. Dün çok önemlidir. Neden mi? Çünkü dönüp geçmişimize ve bu geçmişte iz bırakanlara bakmak bugün vardığımız noktaya nasıl geldiğimizi anlamak açısından önemlidir.

Kitap hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayımlandı. Bu kadınların hikayelerini merak ettik ve böyle bir çalışma yapmak istedik. Bu proje 3 yıla yakın gibi bir zamanda hazırlandı. Uzun sürme nedeni ise kapsamınınn geniş bir yelpazesi olması idi. Röportajların büyük bir bölümü kulüp üyelerimiz tarafından yapıldı. Ayrıca alanlarında başarılı olan gazeteci ve yazar kimlikleri ile ön plana çıkan Ferhat Atik, İsmail Bozkurt ve Orkun Bozkurt bizlere röportajların metine çevrilmesinde katkı sağladı. Hayatta olanlar ile yüz yüze tanışma fırsatıda bulduk. Bu durum bizler için çok önemli idi çünkü ilk ağızdan hikayeleri dinlemek önemli idi. Elbette daha birçok öncü Kıbrıs Türk Kadını olduğunu bilmekteyiz. İlerleyen zamanlarda bu projeyi geliştirmeyi ve onların öykülerine de yer vermeyi planlıyoruz.

Kitabı yayınladıktan sonra bizlere dönüşler oldu. Bu bilgiyi bizler bilmiyorduk,çok iyi oldu. Okuyucalardan bazıları da bu kitap bizler için kaynak oldu dedi. Yani olumlu dönüşler aldık. Yaptığımız bu proje ile kadınların güçlendiğine inanıyoruz çünkü bu öyküleri bilmeleri bizler için önemli idi. Son olarak şunu belirtmek isterim. Bu kitaptan elde edilen gelir, ilerleyen günlerde başka kadın projelerinde kullanılacaktır.”

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23/03/2022 16:03