Oymen: Kaynaklarımız tükenmez değil

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kaynakların tükenmez olmadığına vurgu yaparak, devlete sıkı denetime, vatandaşları ise suyu kirletmeden ve israf etmeden verimli kullanma çağrısı yaptı.

Oymen, suyun önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 22 Mart’ta kutlanan Dünya Su Günü’nün bu yılki temasının “Yeraltı Suları” olduğuna işaret ederek, suyun biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tuttuğunu vurguladı.

Beste Oymen, yeraltı sularını hayatı destekleyen gizli bir hazine olarak niteleyerek, tarımda kimyasal ve organik gübre kullanımının yeraltı su kalitesi için ciddi bir tehdit olduğunu belirtti. Oymen, tarımdan kaynaklanan yaygın yeraltı suları kirliliğini önlemek veya sınırlamak, ekosistemleri ve insan sağlığını korumak için yasa ve yönetmeliklerin her düzeyde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Yeraltı sularının iklim değişikliğine uyum sağlamada da kritik rol oynadığını belirten Oymen, şöyle devam etti:

“Yeraltı sularının tarım, sanayi, ekosistemler ve iklim değişikliğine uyumdaki hayati rolü, sürdürülebilir kalkınma politikalarının oluşturulmasına yansıtılmalıdır. Sürdürülebilir yeraltı suları kullanımı, özellikle yenilenemeyen akiferlerden hizmet verilen sulama sistemlerinde su tüketiminin sürekli izlenmesini gerektirir. Bu çok değerli yeraltı zenginliğimizi korumak için devletimizi sıkı denetime, vatandaşlarımızı ise kirletmeden ve israf etmeden verimli kullanmaya davet ediyoruz.”

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21/03/2022 13:28