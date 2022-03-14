Oymen: Yaşamak için gıdaya ihtiyacımız var

Gıda Mühendisler Odası (GMO) gıda gereksiniminin yıllar içerisinde artan nüfusa karşılık iki katına çıkacağını belirterek, etkili önlemler alınmadığı takdirde gıdaya ulaşmanın daha zor bir hale geleceğini, gıdada tam anlamıyla dışa bağımlı hale gelineceğini belirtti.

GMO Başkanı Beste Oymen yaptığı yazılı açıklamada, dövizin yükselmesi, akaryakıta yapılan zam ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan gıda fiyatlarına dikkat çekti.

Asgari ücretin “buhar” olduğunu kaydeden Oymen, “Rusya – Ukrayna savaşının etkileri ise durumu daha da içinden çıkılmaz boyutlara taşımaktadır. Bu duruma paralel olarak artan gıda fiyatları sonucunda et ve süt ürünleri, yumurta, yağ, bakliyat, un gibi temel gıda maddelerini bile almakta zorlanan halkımızın derin bir çıkmazda olduğu aşikardır.” dedi.

“Savaştan nasibini alan buğdayın ihracatının yapılamayacak durumda olması, sofralardan eksik edilmeyen ekmeğin mumla aranacak bir besin maddesi olacağının habercisi” olduğunu belirten Oymen, buğdaya yapılan zamlar ve tedarik sıkıntısının işletmelerin kapısına kilit vurmasına neden olacağını ifade etti.

Yetersiz beslenmeyle hastalıkların artacağını vurgulayan Oymen, “Ailelerin, çocuklarının bedensel ve zihinsel gelişimi için gerekli olan temel gıda maddelerini sofralarından azaltmak zorunda kalması, çocukların yeterli ve dengeli beslenmelerini neredeyse imkansız hale getirecektir.”uyarısında bulundu.

Gıda fiyatlarındaki sürekli artışın halkın göreceli ucuz olduğu için büyük oranda taklit ve tağşiş yapılan gıdalara yönelmesine neden olacağını ifade eden Oymen, diğer yandan mazot, gübre ve yem gibi temel girdi fiyatlarında olağanüstü artışların çiftçi ve hayvan üreticisini üretimden kopardığı görüşünü belirtti.

Yerel ürtimin büyük oranda azalmasının bu durumu kanıtlar nitelikte olduğunu kaydeden Oymen, “Tarımın, hayvancılığın son bulması bu ülkenin günden güne yok oluşunun biletini kesecektir” dedi.

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14/03/2022 11:45