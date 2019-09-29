Oyna GG: 2-3

Gönyeli Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf Gençlik Gücü oldu. Karşılaşmanın 3.dakikasında Raif ile öne geçen Gönyeli, bu üstünlüğünü koruyamadı ve 23.dakikada Uche, 30.dakikada ise Prince Boateng ile konuk ekip 2-1 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. İkinci devreye iyi başlayan Gençlik Gücü, 56.dakikada Özgür Ongun'un golü ile farkı 2'ye çıkardı. 90.dakikada Tufan Gençay'ın Gönyeli adına golü beraberlik için yetersiz olunca maçı Gençlik Gücü 3-2 kazandı. Bu sonuçla birlikte Gençlik Gücü puanını 5'e çıkarırken, Gönyeli ise 3 puanda kaldı.

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Cemal Sakallı, Emre Çevikdal, Fehim Dayı

Gönyeli: Kemal, Eray, Mehmet, Esin, Sabri, İbrahim, Efosa, Christian, Felix, Kahraman, Raif

Gençlik Gücü: Raif, Hacı, Arif, Özgür, Uche, Idan, Emir, Boateng, Michael, Tayfun, Aşkın

Goller: 3'Raif Selden, 90'Tufan Gençay (Gönyeli), 23'Uche Sunday, 30'Prince Boateng, 56'Özgür Ongun (Gençlik Gücü)

29/09/2019 18:22