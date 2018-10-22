Oytun Ersan, Fusiolicious Adlı Albümü Grammy’ye Aday Adayı Oldu

Kıbrıslı Türk Müzisyen Oytun Ersan, başarı basamaklarını birer birer tırmanıyor. Uzun yıllardır Fusion Jazz türünde müzik yapan Oytun Ersan, başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yetenekli basçı, dünyanın en prestijli müzik ödülü olan Grammy’e tam altı dalda aday adayı olmayı başardı.

Oytun Ersan, üç yıl boyunca süren hummalı bir çalışmanın ardından bu yılın Nisan ayında Fusiolicios albümünü piyasaya sürdü. Tüm besteleri kendine ait olan bu albümde başarılı sanatçı, dünyaca ünlü müzisyenlerle çalıştı. Albümde davulları dünyaca ünlü davul sanatçısı Dave Weckl çaldı. Chick Korea Electric Band’dan tanıdığımız Weckl, başta Madonna, Robert Plant ve Paul Simon gibi efsanevi sanatçılarla da sahne aldı. Fusion dalının kurucu babaları arasında da önde gelen isimlerden biri olan Dave Weckl, 2000 yılında Şöhretler Müzesine girdi.

Oytun Ersan’a Eric Marienthal saksafonda, Gerry Etkins klavyede, Brett Garsed ve Mike Miller da gitarlarda eşlik etti. Kendisi gibi müzisyen olan ve artık tüm dünyanın tanıdığı ağabeyi Okan Ersan da bu albümde gitarıyla yer aldı. Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden Uktu Akyol trompet, Gökay Gökşen ise trombonda albüme katkı koyan diğer sanatçılar.

Aytunç – Simge Akdoğu kardeşler de vokallerde Fusiolicious’ta yer alan Kıbrıslı Türk müzisyenler…

Fusiolicious, geniş kadrosuyla daha çıkar çıkmaz jazz dünyasında ses getiren albümlerden biri olmayı başardı. Albüm kısa bir süre içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın yapan radyolarda en çok ilgi gören 10 albüm arasına girdi. Albüm şu anda 550’nin üzerinde radyoda çalınıyor.

Albümün öne çıkan parçalarından “Mysterious Maze” isimli parçaya Dave Weckl, Gerry Etkins ve Dean Brown ile birlikte çektikleri video klip Youtbe kanalında 100 bin den fazla izlendi.

Jazz dünyasından olumlu eleştiriler alan albüm, Ekim ayında hak ettiği başarıyı yakaladı ve dünyanın en prestijli müzik ödülleri olan Grammy’e aday adayı oldu. Üstelik tam altı dalda…

Albümün bu başarısı jazz devlerinin de ilgisi çekmekte gecikmedi. Oytun Ersan, yılda bir kez Los Angeles’ta düzenlenen ve dünyanın en başarılı 10 bas gitaristinin davet edildiği Bass Bash etkinliğinde sahne alacak. Oytun Ersan, Los Angeles’ta düzenlenecek olan NAMM fuarında da ayrıca performanslar sergileyecek.

Oytun Ersan, şimdi akademi üyesi olarak katılacağı ödül töreninde aday olarak yarışmayı umuyor. Bu da ilk beşe girmek demek…

Başarılı bas sanatçısı tüm besteleri kendisine ait olan Fusiolicious albümünden çok umutlu. Albümün tüm masrafını da kendi cebinden karşılayan Oytun Ersan, bunu yapabilmek için enstrümanlarının bir kısmını satmak zorunda kalmış. Büyük plak şirketlerinin desteği olmadan böyle bir başarıya imza atabilmiş olması ayrı bir övgüyü hak ediyor.

Oytun Ersan, aday adaylığı açıklandığında büyük bir sevinç yaşasa da hedefinin ilk beşe girerek Garmmy Ödül töreninde aday olarak yer almak olduğunu söyledi.

“En büyük hayalim Grammy ödülünü almak. Kıbrıslı bir Türk olarak halkımı ve ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek istiyorum. Bu aynı zamanda genç müzisyenlere de cesaret verecektir. Tüm zorluklara ve kısıtlı imkanlara rağmen buraya kadar gelebildim. Demek ki isteyince ve çalışınca yapabiliyorsunuz. Umarım bu hedefimi gerçekleştirir ve ödül alırım.”

Bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise menajerliğini de yapan sevgili eşi Melis Ünal Ersan. Melis, aynı zamanda albümün de isim annesi… Albümün müzikal türünün geldiği Fusion ve İngilizcede nefis anlamına gelen delicious kelimelerinden türettiği Fusiolicious, albüm ismi olarak en az albümün kendisi kadar ilgi çekiyor. Albümün dünya piyasasına sunulması ve akabinde aday adaylığının açıklanmasından bu yana neredeyse uyumadan çalışan Melis Ünal Ersan, albümün tanıtımı için kısıtlı imkanlarla deyim yerindeyse mucizeler yaratıyor.

Oytun Melis çiftinin gözü kulağı şimdi akademide, oradan gelecek adaylık haberini bekliyor.