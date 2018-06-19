Oyun bağımlılığı resmen 'akıl hastalığı' olarak kabul edildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırması Kurumu, oyun bağımlılığını "dijital bir uyuşturucu madde" şeklinde tanımlayarak, akıl hastalığı kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü Ruh Sağlığı ve Madde Bağımlılığı Bölümü’nden Doktor Vladimir Poznyak, psikologların oyun bağımlılığının akıl hastalıklarına dahil edilmesine karşı olduğunu, ancak toplumların bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Oyun bağımlılığının 3 belirtisi var

CNN'de yer alan habere göre oyun oynamak ile oyun bağımlısı olmak arasında ciddi bir farkın olduğunu belirten Dr. Poznyak, bu farka dair 3 özelliği şu şekilde açıkladı:

"Oyun bağımlığının ilk belirtisi oyun davranışının diğer sosyal aktivitelerin önüne geçmesidir. İkincisi oyun oynama isteğini kontrol edilememesidir. Kişi, olumsuz durumlar ortaya çıksa dahi kendini oyundan alıkoyamaz. Üçüncü özellik ise kişinin belirli bir şekilde strese girmesi, kişisel, sosyal ve eğitimsel alanlarına vakit ayıramamasıdır. Sonuç olarak uykusuzluk, beslenme problemleri ve fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bu davranışın bağımlılık olarak kabul edilebilmesi için en az 12 ay sürmesi gerekir.”

Vladimir Poznyak, oyun bağımlılığının genel olarak kumar ve madde bağımlılığı ile ortak özellikler taşıdığını ifade etti.