Oyun makinelerinde 350 milyon Euro

Güney Kıbrıs’ta oyun makinelerinde oynanan oyunların maliyetinin, pandemi öncesindeki döneme yaklaştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Limasol’daki geçici kumarhane ile diğer şehirlerdeki uydu casinolarda, 2022 yılının üçüncü üç ayında (Temmuz, Ağustos, Eylül) oynan oyunların 2021 yılına oranla 100 milyon Euro daha fazla olduğunu yazdı.

Gazete, Melco’nun ekonomik sonuçlarına dayanarak 2022 yılının üçüncü üç ayında oynanan oyunların toplam maliyetinin, 350 milyon Euro olduğunu belirtti.

Habere göre 2021 yılının aynı döneminde bu rakam 256 milyon Euro olarak kayıtlara geçti.

Gazete haberinde ayrıca Cyprus Casinos’un faaliyet gelirinin, 2021 yılında 17.6 milyon Euro olarak kaydedilirken bu yıl ise 30 Eylül tarihine kadar, bunun 25.1 milyon Euro olarak yer aldığını yazdı.

Habere göre 2022 yılının ikinci üç ayında ise gelirler 21.4 milyon Euro olarak kaydedildi.

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05/11/2022 12:42