Oyuncu Burak Sergen’den haber var!

Oyuncu Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

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04/05/2021

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Oyuncu Burak Sergen’den haber var!

Corona virüsüne yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen’in son durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen’den açıklama geldi.

Cansın Sergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  “Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor” dedi.

Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı.

04/05/2021 12:42
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TAGS: Burak Sergen, magazin,
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