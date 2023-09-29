Oyuncu Büşra Pekin'in değişimi şaşırttı

Oyuncu Büşra Pekin, birçok ünlü gibi estetik modasına uydu. İlk olarak sporla 15 kilo veren ünlü isim, ardından bıçak altına yattı.

Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Büşra Pekin, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

41 yaşındaki Büşra Pekin'in görüntüsüne binlerce yorum geldi. Bazı takipçileri ünlü ismin yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da "Bu sen misin?" diye sordu.

"İSMİ YAZMASA TANIYAMAZDIM"

Pekin'in son haline "Çok güzel görünüyor", "Her hali ayrı güzel", "Artık tanıyamıyoruz", "Siz kimsiniz?", "Bence doğal hali daha güzel", "İsmi yazmasa tanıyamazdım" ve "Büşra Pekin değil sanki" gibi yorumlar geldi.