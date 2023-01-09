Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Aylar sonra gelen paylaşım!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisinde rol almış ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Kısa süre sonra da evlilik kararı alan Düvenci ve Şakrak 2015 yılının Aralık ayında Kaz Dağları'nda nikah masasına oturmuştu.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla daha da artmıştı.

Evlilikleri boyunca en özel anlarını takipçileriyle paylaşan mutlu aile son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını alevlendirdi.

Uzun süre 'ayrılık' haberlerine sessiz kalan çift dün akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisini birlikte izledi.

Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin fotoğrafını paylaşırken, Bülent Şakrak'ın büyük heyecan yaşadığı videosunu aile dostları yayınladı.

Birlikte poz vermekten kaçınan ikilinin aynı evde oldukları ortaya çıktı.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ayrılık iddiaları karşısında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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09/01/2023 14:12