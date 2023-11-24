Oyuncu çiftten bebek müjdesi: Atiksoy üç aylık hamile

İki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan güzel haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; evliliklerinde bir yılı dolduran Oktay- Atiksoy çifti ilk bebeklerini bekliyor. İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy'un 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili ünlü çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

"YILDIZ HAYATIMDA BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY"

Berk Oktay, geçtiğimiz aralık ayında "2022 yılı benim için muhteşemdi. Çünkü evlendim. Yıldız hayatımda başıma gelmiş en güzel şey. Yeni yıldan temennim de şu: İnsanlardan biraz vicdan ve merhamet diliyorum. Kadına ve canlıya yapılan şiddete hayır diyorum" açıklamasında bulunmuştu.