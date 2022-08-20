Oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti

Usta oyuncu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti. Civan Canova'nın akciğerinde kitle tespit edilmişti.

72. Koğuş, Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Eve Dönüş gibi yapımlarla tanınan ve yakın zamanda akciğerinde kitle tespit edilen usta oyuncu Civan Canova 67 yaşında yaşamını yitirdi.

HER ŞEY 2014 YILINDA BAŞLADI

67 yaşındaki oyuncu, "Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da sıçradı beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Orada kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi" demişti.

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20/08/2022 18:32