Oyuncu Ecem Karavus: Ailemden psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum

Daha önce "Pis Yedili", "Dinle Sevgili" gibi yapımlarda rol alan Ecem Karavus, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 50 gündür ailesinde psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü söyledi.

"ZORBALIKLA MÜCADELE MAKYAJI YAPACAĞIM"

Ecem Karavus yayınladığı videoda; "Merhaba arkadaşlar, Bugün size muhteşem cildimle harika bir makyaj videosu çekmek isterdim, ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz. Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı..." ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, sözlerine "Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanları kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum. Bir insanı felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca he iyilikle, canlara dokunmaktan beslendim. Ben kadın hakları için ailemi bile karşıma aldım. Unutmayın ki yaşanan hiçbir şey sizinle ilgili değil, sadece şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerlerde susmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Yalnız değilsiniz, susmayın!" diye devam etti.



Karavus'un paylaşımına Melis İşiten, Sebile Ölmez ve Ümit Karalar gibi birçok ünlü isimden destek yorumu geldi.