Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi

Geçtiğimiz yıl tanışıp birlikteliğe başlayan oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da dünyaevine girdi.

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26/02/2022

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Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi

Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un İzmir Alaçatı’da nikâh masasına oturdu. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı.

Oyuncunun merak edilen gelinliği ve Ersoy’un damatlığı Züleyha Kuru tarafından özel olarak tasarlandı.

Bahadır'ın kat kat olan gelinliğindeki siyah kuşak ve siyah eldiven ayrıntısı dikkat çekti.

Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren, Cansu Tosun; Ersoy’un ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit, Lemi Çelik üstlendi.

Nikah şahitlerinden Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat eşlik etti.

26/02/2022 11:22
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TAGS: Gökçe Bahadır, Emir Ersoy
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