Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı: Asla uyuyamadım, perişan oldum

Gupse Özay ile Barış Arduç 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikâh masasına oturmuştı. Oyuncu çift, 9 Eylül 2022 tarihinde ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamış, kızlarına Jan Asya ismini vermişti. Özay, yazıp başrol oynadığı ‘Lohusa’ filmi ve özel hayatıyla ilgili Hello dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

"Perişan oldum"

Doğum yaptığından beri bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini söyleyen Özay, şu ifadeleri kullandı:

Lohusalığım, etrafımda yardım edebilecek çok insan olmasına rağmen yardım isteyemeyişim veya bebeği başkasına bırakmadaki güvensizliğim nedeniyle yorucu geçti. Asla uyuyamadım. Perişan oldum.

Barış da ben doğum yaptığımda haftanın altı günü deliler gibi çalışıyordu.

"Baba asla etkisiz eleman değil"

Çok da komik. Eşim banyo yaptırmayı ve alt değiştirmeyi çok seviyor. Evdeyken elinden ne geliyorsa yapıyor. Baba asla etkisiz eleman değil ve olmamalı. Barış'ın evham düzeyi bebekten önce sıfır gibiydi. Şimdi onda da başladı... Koruma içgüdüsü tetikliyor bunu.

Jan Asya'nın önünde didişmemeye çalışıyoruz. Çünkü anne ve baba farklı şeyler savunduğunda çocuğun kafası karışıyor.

Ben çalışırken Barış çalışmıyor; o çalışırken ben çalışmıyorum. Sistemimizi buna göre oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz yok olmak gibi. Çok erken çıkıp çok geç geliyoruz."