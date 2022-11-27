Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti

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27/11/2022

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Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti

Doksanlara damga vuran Bizimkiler dizisinde yer alan tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında “Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Bizimkiler’de canlandırdığı Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu.

1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu’nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz’ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle sinema dünyasına girdi.

1987’de Selamsız Bandosu, 1988’de Düttürü Dünya, 1989’da Karılar Koğuşu gibi filmlerde rol alan Çorağan, yakın dönemde Maskeli Beşler ve Hanımın Çiftliği yapımlarında da yer aldı.

27/11/2022 19:31
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TAGS: Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
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