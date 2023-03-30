Oyuncu Hazar Ergüçlü UKÜ’lülerle buluştu

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü, Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte UKÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşi sonrasında UKÜ Tiyatro Kulübü tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için özel olarak hazırlanan Edward Albee’nin yazdığı ve Selhan Ege Erdikut’un yönettiği Hayvanat Bahçesi Masalı adlı oyun sahnelendi.

“Kadın ve Sanat” teması ile gerçekleştirilen söyleşide, kadınların sanata katılımı, sanat dünyası veya çevresi olarak tasvir edilen çerçevede yer alabilmek adına içerisinden geçtiği belirli süreçler üzerine konuşan Hazar Ergüçlü kendi yaşadığı deneyimleri UKÜ’lü öğrenciler ile paylaştı.

Ergüçlü, kadın oyuncuların erkeklere oranla daha dezavantajlı olduklarını da belirterek, “Kadınsan zaten yeteneksizsin. Mutlaka bir torpili vardır. Birileri sana arka çıkmıştır. Mutlaka bir kulp bulunur” dedi.

Bu yöndeki ayrımcılıklarla mücadele edilmesi gerektiği işaret eden Ergüçlü, “Vazgeçmemek gerekir. Hiçbir meslekten vazgeçmeyin. Oyunculuk çok fazla iniş çıkışı olan bir yer. Bıkmadan usanmadan uğraşmak gerek” ifadesini kullandı.

Söyleşinin ardından UKÜ Tiyatro Kulübü, Psiko-Drama türündeki tek perde “Hayvanat Bahçesi Masalı” adlı tiyatro oyununu sanatseverlerin beğenisine sundu.

Tiyatro Başkanı Selhan Ege Erdikut, ilk defa Psiko-Drama türünde bir oyun oynayacaklarını belirterek, çok yoğun bir çalışma temposu içerinde çalıştıklarını kaydetti.

Erdikut, UKÜ Tiyatro Kulübü’nün 24 yıllık köklü bir tarihi bulunduğuna dikkat çekerek, “Daha önce birçok komedi ve müzikal türünde başarılı oyunlar sahnelendi. Ancak ilk kez tek perde psiko-drama olarak adlandırdığımız türde iki kişilik oyunumuzu sahneledik” dedi.

Söz konusu oyunu Haziran ayı içerisinde diğer okullarla ortak bir etkinlikte tekrardan sahnelemek istediklerini aktaran Erdikut, “Oyunumuzu izlemek isteyenler için bizi takipte kalmalarını rica ediyoruz” bilgisini paylaştı.

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30/03/2023 15:43