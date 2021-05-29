Oyuncu İlker Aksum'un otomobili takla attı
29/05/2021
Oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazası geçirdi. Aracı taklı atan Aksum, esnaf tarafından araçtan çıkarıldı. Emniyet kemeri sayesinde hayatı kurtulduğu belirtilen oyuncu, tedbir amaçlı kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı.
Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı’na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi.
Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksam, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.
İlker Aksum, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.