Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

ads ads ads ads
22/10/2021

ads
ads
ads
Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

59 yaşındaki oyuncu Kemal Kuruçay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kemal Kuruçay'ın vefatını oyuncu Nedim Saban Twitter hesabından duyurdu.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularından olan Kuruçay, 1990'lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura mı?" isimli bir de sinema filmleri bulunuyor.

Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı; İnce İnce Yasemince, Reyting Hamdi ve son olarak da Seksenler isimli dizide de rol almıştı.

 

22/10/2021 20:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kemal Kuruçay, Kemal Kuruçay kimdir, Kemal Kuruçay hayatını kaybetti,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrası gergin anlar! 'Terbiyesiz'

HK MAGAZİN

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 19 Ekim Salı akşamı 94'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede ilginç anlar yaşattı. Eşitlik sonrası ikinci bir düellonun yapıldığı yarışmada; kaybeden takımdan iki kişi potaya gitti. Eleme konseyi sırasında iki yarışmacı arasında ipler gerildi. İşte MasterChef 2021 son bölümde yaşananlar...

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.