Oyuncu Levent Ülgen yarışmadan kazandığı parayı bağışladı

Oyuncu Levent Ülgen, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Ülgen, yarışmadan 60 bin lira ödül alarak ayrıldı.

Levent Ülgen toplamda dokuz soru yanıtlayıp, 60.000 TL ödülle yarışmadan ayrıldı. Kazandığı ödülü Trükiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayan oyuncu, “Yıllarca yarışma programı sundum ancak bu koltukta yarışmak daha heyecanlı, hatta oyunculuk yapmaktan bile daha heyecanlı” diyerek duygularını dile getirdi.