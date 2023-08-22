Oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazasında yaralandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ters yönde giden sinema oyuncusu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bodrum-Turgutreis istikameti Gürece kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet İlker Teker yönetimindeki otomobil, ters yönde giden Olgun Şimşek idaresindeki ciple kafa kafaya çarpıştı.

Savrulan refüje çıkana araçlar hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan oyuncu Olgun Şimşek ile Mehmet İlker Teker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralılara ayakta müdahale edildi.