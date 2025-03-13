Oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, meslektaşı ve dostu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, paylaşımında duygusal anlar yaşadı.

Oyuncu Zafer Algöz, Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini duyurdu.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle tanındı. Sanat hayatı boyunca birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol alan Yurtsever, Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi popüler yapımlarla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Sinema kariyerine 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle başlayan Yurtsever, Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet gibi filmlerde de yer aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle büyük beğeni toplayan Yurtsever, 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini, 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı. Ayrıca Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı. Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.