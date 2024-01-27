Oyuncu Songül Öden anne oldu

2020 yılında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturan Songül Öden'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, bebeğine kavuştu.

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27/01/2024

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Oyuncu Songül Öden anne oldu

Son olarak "Oğlum" adlı dizide boy gösteren Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu.

Gözlerden uzak mutlu evliliği süren ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Öden'den güzel haber geldi.

BEBEĞE SONE LARİN ADINI VERDİLER

Songül Öden-Arman Bıçakçı çifti kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Sone Larin adını verdi.

Songül Öden ve Sone Larin bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

27/01/2024 17:57
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TAGS: Songül Öden, magazin, haber
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