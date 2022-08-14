Oyuncu Süreyya Gürsel Evren 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşen oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti.
14/08/2022
Türkiye İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşen oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Oyuncu Evren'in cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre oyuncu Süreyya Gürsel Evren misafir olarak geldiği sitede 3’üncü kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)