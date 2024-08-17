Oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti

Unutulmaz Hababam Sınıfı filminde "Bacaksız" lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Terzioğlu Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncusu Tuncay Akça’yı kaybettik. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak

TUNCAY AKÇA KİMDİR?



16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.

Oyuncu, 2004 yılında "Hababam Sınıfı Merhaba" filminde oynamıştır.

Akça katıldığı bir programda "Ertem Eğilmez tarafından keşfedildim. Yaşım 12’ydi. Ortaokula yeni başlamıştım. Ayakkabı boyacılığı yapan ufak tefek bir çocuktum. Kahveciye, manava, kasaba yardım eden birisiydim... " demişti.