Oyuncu Zerrin Sümer 22 yıllık sevgilisiyle aylar önce evlendiğini açıkladı

Tiyatro, sinema ve TV ekranlarının en çok aranılan yüzlerinden biri olan ve şimdilerde Star TV'de yayınlanan "Ömer" dizisinde babaanne olarak seyirci karşısına çıkan Zerrin Sümer, yaptığı evlilik açıklamasıyla gündemde.

Ömer dizisinde Nezahat karakterine hayat veren 78 yaşındaki oyuncu, konuk olduğu Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında, 22 yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşadığını ve 8 ay önce de evlendiğini açıkladı.

"7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı çünkü ben bunları söylemem" diyen oyuncu, "Yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim. Oğluma 'Galiba ben hayatıma birini sokacağım' dedim. O da 'Olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım" diye konuştu.

"O gece telefona dahi gidememem beni çok etkiledi. İmdat diyecek insan yoktu. Korktum biraz" diyen Sümer, eşiyle evlenme aşamasına nasıl geldiklerini şöyle anlattı:

"Aradan 1-2 sene geçince şimdiki eşimle tanıştık. İlk defa yıllar sonra birinden hoşlandım. Benimle ilgilenilmesi hoşuma gitti. Açık açık kendisine de hoşlandığımı söyledim o da çok şaşırdı. Evlilik teklifini de o etti. Aynı yaşlardayız. 22 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Konuşurken bir anda 'Biz seninle evlensek ya' dedi. Ben de olur dedim."

15 yıl evli kaldığı ilk eşiyle ayrılma sebeplerinin eşinin bir başkasına aşık olması olduğunu açıklayan Sümer, eşinin başta boşanmak istemediğini ve boşanma dilekçesini ancak 9 ay sonra verdiğini anlattı.