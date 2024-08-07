Oyunlarda 11. günün sonunda 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalya kazanan ABD, yeniden liderliğe yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. günün sonunda 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 11. gününde 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, Çin'i geçerek zirveye kuruldu.

Günü 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 59 madalyaya ulaşarak ikinci sırada yer aldı.

Avustralya üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, ev sahibi Fransa da dördüncü olarak yoluna devam etti.

Türkiye listede 54. sırada​​​​​​​

Oyunlarda 11. günün sonunda 76 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla listede 54. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam ABD 24 31 31 86 Çin 22 21 16 59 Avustralya 14 12 9 35 Fransa 13 16 19 48 Büyük Britanya 12 15 19 46 Güney Kore 11 8 7 26 Japonya 11 6 12 29 İtalya 9 10 7 26 Hollanda 8 5 6 19 Almanya 8 5 4 17 Kanada 6 4 8 18 İrlanda 4 3 7 Yeni Zelanda 3 5 1 9 Macaristan 3 3 2 8 İsveç 3 3 2 8 Romanya 3 3 1 7 Brezilya 2 5 6 13 Ukrayna 2 2 3 7 Hırvatistan 2 1 2 5 Belçika 2 3 5 Hong Kong 2 2 4 Filipinler 2 1 3 Azerbaycan 2 2 Sırbistan 2 2 İsrail 1 4 1 6 İspanya 1 3 5 9 İsviçre 1 2 4 7 Gürcistan 1 2 1 4 Yunanistan 1 1 5 7 Kazakistan 1 1 3 5 Kenya 1 1 2 4 Güney Afrika 1 1 2 4 Şili 1 1 2 Danimarka 1 1 2 Saint Lucia 1 1 2 Uganda 1 1 2 Tayvan 1 4 5 Özbekistan 1 2 3 Küba 1 1 2 Çekya 1 1 2 Guatemala 1 1 2 Cezayir 1 1 Arjantin 1 1 Bahreyn 1 1 Dominika 1 1 Ekvador 1 1 Norveç 1 1 Slovenya 1 1 Jamaika 3 1 4 Kuzey Kore 2 3 5 Meksika 2 1 3 Etiyopya 2 2 Polonya 1 3 4 Türkiye 1 2 3 Kırgızistan 1 1 2 Kosova 1 1 2 Tayland 1 1 2 Ermenistan 1 1 Kolombiya 1 1 Fiji 1 1 Moğolistan 1 1 Tunus 1 1 Hindistan 3 3 Tacikistan 3 3 Dominik Cumhuriyeti 2 2 Litvanya 2 2 Malezya 2 2 Moldova 2 2 Avusturya 1 1 Yeşil Burun Adaları 1 1 Mısır 1 1 Grenada 1 1 Endonezya 1 1 İran 1 1 Portekiz 1 1 Slovakya 1 1