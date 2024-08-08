Oyunlarda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.
08/08/2024
Paris'te gerçekleştirilen oyunların 12. gününde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan ABD, ilk sıradaki yerini korudu.
Günü 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 65 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.
Avustralya; 18 altın, 12 gümüş ve 11 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 13 altın, 17 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.
Türkiye listede 58. sırada
Oyunlarda 12. gün sonunda 80 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede Kırgızistan ile birlikte 58. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
|
Ülke
|
Altın
|
Gümüş
|
Bronz
|
Toplam
|
ABD
|
27
|
35
|
32
|
94
|
Çin
|
25
|
23
|
17
|
65
|
Avustralya
|
18
|
12
|
11
|
41
|
Fransa
|
13
|
17
|
21
|
51
|
Büyük Britanya
|
12
|
17
|
20
|
49
|
Güney Kore
|
12
|
8
|
7
|
27
|
Japonya
|
12
|
6
|
13
|
31
|
İtalya
|
9
|
10
|
8
|
27
|
Hollanda
|
9
|
5
|
6
|
20
|
Almanya
|
8
|
5
|
5
|
18
|
Kanada
|
6
|
4
|
9
|
19
|
İrlanda
|
4
|
|
3
|
7
|
Yeni Zelanda
|
3
|
6
|
1
|
10
|
Romanya
|
3
|
4
|
1
|
8
|
Macaristan
|
3
|
3
|
2
|
8
|
İsveç
|
3
|
3
|
2
|
8
|
Ukrayna
|
3
|
2
|
3
|
8
|
Brezilya
|
2
|
5
|
7
|
14
|
İspanya
|
2
|
3
|
6
|
11
|
Hırvatistan
|
2
|
1
|
3
|
6
|
Küba
|
2
|
1
|
2
|
5
|
Azerbaycan
|
2
|
1
|
|
3
|
Belçika
|
2
|
|
3
|
5
|
Hong Kong
|
2
|
|
2
|
4
|
Filipinler
|
2
|
|
2
|
4
|
Sırbistan
|
2
|
|
|
2
|
İsrail
|
1
|
4
|
1
|
6
|
Kazakistan
|
1
|
3
|
3
|
7
|
Jamaika
|
1
|
3
|
1
|
5
|
İsviçre
|
1
|
2
|
4
|
7
|
Tayland
|
1
|
2
|
2
|
5
|
Gürcistan
|
1
|
2
|
1
|
4
|
Danimarka
|
1
|
2
|
|
3
|
Yunanistan
|
1
|
1
|
5
|
7
|
Polonya
|
1
|
1
|
4
|
6
|
Kenya
|
1
|
1
|
3
|
5
|
Güney Afrika
|
1
|
1
|
2
|
4
|
Şili
|
1
|
1
|
|
2
|
Ekvador
|
1
|
1
|
|
2
|
Saint Lucia
|
1
|
1
|
|
2
|
Uganda
|
1
|
1
|
|
2
|
Tayvan
|
1
|
|
4
|
5
|
İran
|
1
|
|
2
|
3
|
Özbekistan
|
1
|
|
2
|
3
|
Çekya
|
1
|
|
1
|
2
|
Guatemala
|
1
|
|
1
|
2
|
Norveç
|
1
|
|
1
|
2
|
Cezayir
|
1
|
|
|
1
|
Arjantin
|
1
|
|
|
1
|
Bahreyn
|
1
|
|
|
1
|
Dominika
|
1
|
|
|
1
|
Fas
|
1
|
|
|
1
|
Slovenya
|
1
|
|
|
1
|
Kuzey Kore
|
|
2
|
3
|
5
|
Ermenistan
|
|
2
|
1
|
3
|
Meksika
|
|
2
|
1
|
3
|
Etiyopya
|
|
2
|
|
2
|
Kırgızistan
|
|
1
|
3
|
4
|
Türkiye
|
|
1
|
3
|
4
|
Litvanya
|
|
1
|
2
|
3
|
Kosova
|
|
1
|
1
|
2
|
Tunus
|
|
1
|
1
|
2
|
Kolombiya
|
|
1
|
|
1
|
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
|
|
1
|
|
1
|
Fiji
|
|
1
|
|
1
|
Moğolistan
|
|
1
|
|
1
|
Hindistan
|
|
|
3
|
3
|
Tacikistan
|
|
|
3
|
3
|
Dominik Cumhuriyeti
|
|
|
2
|
2
|
Malezya
|
|
|
2
|
2
|
Moldova
|
|
|
2
|
2
|
Avusturya
|
|
|
1
|
1
|
Yeşil Burun Adaları
|
|
|
1
|
1
|
Mısır
|
|
|
1
|
1
|
Grenada
|
|
|
1
|
1
|
Endonezya
|
|
|
1
|
1
|
Peru
|
|
|
1
|
1
|
Portekiz
|
|
|
1
|
1
|
Slovakya
|
|
|
1
|
1
|
Zambiya
|
|
|
1
|
1