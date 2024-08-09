Oyunlarda 13. günün sonunda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz madalya kazanan ABD, liderliğine devam etti

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 13. gününde 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 103 madalyaya ulaşarak en yakın takipçisi Çin'den 30 madalya daha fazla topladı.

Günü 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 73 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Avustralya 18 altın, 14 gümüş ve 13 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 14 altın, 19 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.

Türkiye listede 60. sırada​​​​​​​

Oyunlarda 13 gün sonunda 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 60. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam ABD 30 38 35 103 Çin 29 25 19 73 Avustralya 18 14 13 45 Fransa 14 19 21 54 Büyük Britanya 13 17 21 51 Güney Kore 13 8 7 28 Japonya 13 7 13 33 Hollanda 11 6 8 25 İtalya 10 11 9 30 Almanya 9 8 5 22 Kanada 6 5 10 21 Yeni Zelanda 5 6 2 13 İrlanda 4 3 7 Romanya 3 4 1 8 Ukrayna 3 3 4 10 Macaristan 3 3 3 9 İsveç 3 3 3 9 Özbekistan 3 2 5 Brezilya 2 5 8 15 İspanya 2 3 8 13 İran 2 2 2 6 Hırvatistan 2 1 3 6 Küba 2 1 3 6 Azerbaycan 2 1 3 6 Belçika 2 4 6 Hong Kong 2 2 4 Filipinler 2 2 4 Endonezya 2 1 3 Sırbistan 2 2 İsrail 1 4 1 6 Kazakistan 1 3 3 7 Jamaika 1 3 2 6 Tayland 1 3 2 6 İsviçre 1 2 4 7 Danimarka 1 2 1 4 Gürcistan 1 2 1 4 Ekvador 1 2 3 Yunanistan 1 1 5 7 Polonya 1 1 4 6 Kenya 1 1 3 5 Güney Afrika 1 1 2 4 Arjantin 1 1 2 Şili 1 1 2 Saint Lucia 1 1 2 Uganda 1 1 2 Tayvan 1 5 6 Bulgaristan 1 3 4 Avusturya 1 1 2 Çekya 1 1 2 Guatemala 1 1 2 Fas 1 1 2 Norveç 1 1 2 Cezayir 1 1 Botsvana 1 1 Bahreyn 1 1 Dominika 1 1 Pakistan 1 1 Slovenya 1 1 Kuzey Kore 2 4 6 Türkiye 2 3 5 Meksika 2 2 4 Ermenistan 2 1 3 Etiyopya 2 2 Hindistan 1 4 5 Kırgızistan 1 3 4 Litvanya 1 2 3 Kosova 1 1 2 Portekiz 1 1 2 Tunus 1 1 2 Kolombiya 1 1 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 1 Fiji 1 1 Ürdün 1 1 Moğolistan 1 1 Tacikistan 3 3 Dominik Cumhuriyeti 2 2 Grenada 2 2 Malezya 2 2 Moldova 2 2 Yeşil Burun Adaları 1 1 Mısır 1 1 Mülteci Olimpiyat Takımı 1 1 Peru 1 1 Slovakya 1 1 Zambiya 1 1