Dünyada ve ülkemizde markalar aracılığı ile hızlı bir giriş yapan oyunlaştırma oldukça popüler bir çalışma haline geldi. Oyunlaştırma nedir sorusunun cevabına hızlı bir şekilde bakacak olursak, oyunlaştırma oyun ile bağlantılı ve ilgili olmayan bir alan içerisinde oyun dinamikleri kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Oyunlaştırma oyun dinamikleri kullanılarak gerçekleştirilen bir çalışma stili ancak insanlara neler sunuyor? Oyun dünyasında karakterlerin seviye atlaması, puanlar kazanması gibi sistemlerin gerçek dünyaya uygulanması ve insanlara teşvikler sunuyor. Oyunlaştırmalara örnek vermek gerekirse turizm firmaları, taşımacılık şirketlerinin her bir seyahat, konaklama gibi işlmelerde puan ve benzeri teşvikler toplayarak belirli rütbelere yükseliniyor. Bu yükselme sonucunda müşterilere ayrıcalıklar sunuluyor. Basit anlamı ve örnekleyerek oyunlaştırma nedir sorusunun bir diğer cevabı da budur. Bu teşvikler sayesinde müşterilerin şirketlerle alış veriş yapma oranlarında da artışlar gözleniyor. Bir diğer oyunlaştırma örneğine de şirket içi çalışan sistemi şeklinde bakacak olursak, şirketler içerisinde haftanın, ayın çalışanı uygulamaları çalışanlar arasında bir rekabet doğurmakta ve çalışanların daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Bu örnekte oyunlaştırma sistemi için sıkça kullanılan türlerinden biridir.

Oyunlaştırma kadar popüler olan bir diğer çalışma şeklide ifluencer marketing sistemidir. İnternetin ve sosyal medyanın son yıllardaki büyük yükselişi influencer marketing çalışmalarının da daha popüler bir hal almasına neden oldu. Basit anlamı ile influencer marketing, sosyal medya fenomenleri ile markaların bir arada çalışmalar gerçekleştirmesidir. Influencer marketing çalışmaları dünyada ve ülkemizde influencer agency diğer bir deyiş ile influencer ajansları tarafından gerçekleştirilmektedir. Influencer ajansları markalar ve fenomenleri gerçekleştirilecek çalışma için bir araya getiren sistemdir. Ülkemizde de birçok influencer ajansı hizmet vermektedir. Son yıllarda büyük bir yükseliş yapan Youtube, twitch, instagram gibi sosyal medya sitelerinde fenomen olan isimler ile markaların çalışmalarını organize eden birçok şirket ve kuruluş bulunmaktadır. Game developers Turkey gibi kuruluşlar başta oyun sektörü paydaşlarını bir araya getirmek için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Game developers Turkey ile programcı, grafik tasarımcı ve benzeri oyun geliştirme ve yayınlama alanında çalışan profesyoneller ortak çatı altında çalışmalar gerçekleştirmektedir.