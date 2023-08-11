Zanlı suçunu kabul etti

Lefkoşa’da meydana gelen "Yazılı Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan teminat talebiyle bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Birtan Başaran olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 31 Temmuz 2023 tarihinde annesinden 70 bin TL nakit para almak için kendisinin zorla kaçırıldığına dair yalan beyanda bulunup kendisinin rızası hilafına ellerinin bağlandığına ve darp edildiğine yönelik video çektirterek, “ Yarın öğlen 15:00’e kadar vaktiniz var, oğlunuz parama çökmüş, vermezsen oğlunuz yaşamayacak” içerikli mesajı öz annesi E.Y.’nin kullanımında bulunan telefon hattına whatsapp uygulaması üzerinden yazılı mesaj göndererek 70.000 TL nakit para talep edip, “Yazılı Tehditle Mal İsteme” suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vermiş ve suçlarını kabul ettiğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunun incelendiğini, annesine gönderilen videoyla ilgili bir şahıs tespit edildiğini ve söz konusu şahıs hakkında tutuklama emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ve annesinin şikayetinin devam ettiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)