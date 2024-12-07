Oz Büyücüsü'nün ikonik kırmızı ayakkabıları açık artırmaya çıkıyor

Oz Büyücüsü filminde Judy Garland’ın giydiği ikonik kırmızı renkli ayakkabılar, 2005’de sergilendiği Judy Garland Müzesi’nden çalındı. FBI 2018'te bir operasyon sırasında ayakkabıları bulduğunu ifade etti.

2023 yılında görülen davada, ABD’li Terry Jon Martin isimli kişi kötü sağlık koşulları sebebiyle 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

Heritage Auctions müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, ayakkabıların açık artırmayla satılacağı ifade edildi. Ayakkabıların en az 825 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.