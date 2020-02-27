Özaltıner: Toplum yanıltılmaya çalışılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Açık Pazar Projesi’nin ikinci etabını tamamlamak için 10 milyon TL’lik borçlanma kararı üzerine başlayan tartışmalar sürüyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin “Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yeniden tehlike çanları mı çalıyor?” başlıklı basın bildirisi üzerine gündeme bomba gibi düşen konu üzerine peş peşe açıklamalar yapılıyor. CTP’li meclis üyeleri borçlanmanın alelacele yapıldığını dikkat çekerek proje için 6 milyon TL’nin gerektiğini 4 milyon TL’nin ise nakit olarak belediye kasasına konması amacıyla istendiğini belirtiyor.

LTB Meclis Üyesi ve Teknik İşler Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü Safiye Özaltıner bir açıklama yaparak duruma isyan etti.

Döneminde Açık Pazar projesini onaylayan LTB meclis üyelerinin şimdi toplumu yanıltmaya çalıştığının altını çizen Özaltıner “Buna benzer çabalara daha önceki dönemlerde de girildi ama tutmadı, yine tutmuyor” dedi.

“Seçim gailesi ile hareket edildiği açıkça anlaşılıyor”

LTB Meclis Üyesi ve Teknik İşler Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü Safiye Özaltıner’in konu ile ilgili yapığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

Başkent Lefkoşa’ya Yeni Açık Pazar kazandırılması projesi ile ilgili açıklamaları hayretle izliyorum.

Konu ile ilgili Yenidüzen gazetesi birçok meclis üyesini ararken, Teknik İşler Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü olarak aranmadım.

Bunu bir yana bıraktık, geçtiğimiz dönem Açık Pazar projesini onaylayan arkadaşların toplumu konu ile ilgili açıkça yanılttığını da üzülerek izliyorum...

Bu borçlanma 'vatandaşın faturasına yansıyacak' söylemi çok açık söylüyorum asılsızdır.

Bu söylemi kullanan partiden arkadaşlar pazarın kendi kendini ödeyeceği fizibilite çalışmalarının yapıldığı komisyonlara katılmıyor, bahsedilen kredi miktarının seçimlerden sonra kullanılacağı bilgisini duymazdan geliyor, dış fonların neden kullanılamayacağı ile ilgili bilgilendirmeler yok sayılıyor, tüm bunların bilgileri 2020 bütçesi görüşülürken veriliyor ve bütçe oy birliği ile geçiyor. Ve şimdi ise yapılan açıklama ile hem kendi çelişkileri görülüyor, hem de seçim gailesi ile hareket edildiği açıkça anlaşılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda LTB’ye batma tarihi biçenler, başkentin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak belediye yatırımlarını küçümsemeyi kendilerine görev bilmiş.

Buna benzer çabalara daha önceki dönemlerde de girildi ama tutmadı, yine tutmuyor.

Uyumlu ve saygılı çalışan bir meclise dışarıdan nifak tohumu ekenlerin eminim elleri boş kalacak.

Sevgisiz kalan nadas tarladan hasat olmaz...

27/02/2020 21:59