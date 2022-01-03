Ozan Çolakoğlu: Gülşen'in kıyafetlerine karışmıyorum

Gülşen, sahnede tercih ettiği kıyafetlerle sık sık adından söz ettiriyor. Son günlerde birçok meslektaşı, ünlü şarkıcının iddialı tarzı hakkında açıklama yaptı. Bu konu, Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'na da soruldu.

Ozan Çolakoğlu, yurt dışından gelen kız kardeşi ile birlikte önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Kahvaltı sonrası mekândan çıkış yapan ünlü aranjör, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir süredir Tarkan ile stüdyoya kapanan Ozan Çolakoğlu, Megastar'ın yeni albümü hakkında konuştu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Çolakoğlu, “Çok güzel, eğlenceli bir şarkı yaptık. Albüme başladık ama herhalde bir tanesini çıkaracak. Diğer şarkıların çalışması da devam ediyor. Albüm sürecinde Tarkan ile Almanya’da olacağız. Çalışmaktan başka bir şey yapmıyoruz” dedi.

AZUR, BABAYA EMANET

Yılbaşını oğlu Azur ile evde geçireceğini söyleyen Ozan Çolakoğlu, “Bu yılbaşı çalışmıyorum. Gülşen, Kıbrıs’ta sahnede olacak. Ben evde Azur’a bakacağım” dedi.

"TASARIMLARINI ÇOK BEĞENİYORUM"

Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen’in sahne kıyafetleri hakkında yapılan yorumları da değerlendirdi. Eşine destek çıkan Çolakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hararet boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum."

Bu habere tepkiniz:



03/01/2022 11:00