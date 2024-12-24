Ozan Dağlı: ''Adıyaman'da yıkılan tek otel İsias, olası kasttan aşağısı kabul edilemez''

Depremde eşini ve iki evladını kaybeden Ozan Dağlı, duruşmada yaptığı açıklamada İsias Otel’in sorumlularına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Adıyaman’da yıkılan tek otelin İsias olduğunu vurgulayan Dağlı, otopsi raporlarının felaketin boyutunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

"72 Can Ahmet Bozkurt’un Yaşıyla Eşdeğer"

“Otopsi raporlarına bakıldığında boğulma var. 72 yaşındaki Ahmet Bozkurt, yaşı sayısı kadar cana mal oldu,” diyen Dağlı, yıkımın neden olduğu kayıpların sanıkların ağır sorumluluğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

"Olası Kasttan Aşağısı Kabul Edilemez"

Duygusal bir konuşma yapan Dağlı, adalet taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

“Burada bulunan herkes orada birilerini kaybetti. Benim eşim ve iki evladım vardı orada. Kısasa kısas istiyorum. En azından olası kasttan aşağısı bizim için kabul edilemez.”