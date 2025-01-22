Ozan Özuyanık Tarım Bakanlığı Müsteşarlığı Görevinden Ayrıldı

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık, görev sürecinin sona erdiğini açıkladı. Özuyanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca kendisine destek olan isimlere teşekkürlerini iletti.

Özuyanık açıklamasında, Başbakan Ünal Üstel'e, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'a ve Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan ile Hüseyin Cahitoğlu'na özel olarak teşekkür etti.

Özuyanık'ın paylaşımı şöyle:

Bu gün itibarı ile Tarım Bakanlığı Müsteşarlık görevim sona ermiştir.Bu süreçte bana katkı koyan Sn. Başbakanım Ünal Üstel beye ve görev süreci içerisinde çalıştığım ve bundan sonra da beraber yürüyeceğimiz Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanım Sn. Hüseyin Çavuş beye ayrıca Başbakanlık Müsteşarı KARDEŞİM Berhan Ongan ve Hüseyin Cahitoğlu’na teşekkür ediyorum