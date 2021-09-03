Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor

İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan'ın geri dönebileceği iddia edildi. Ozan'ın İngiltere Çalışma Bakanlığı'na yaptığı çalışma izni başvurusu kabul görmedi. Ozan'ın bu yüzden geri dönebileceği öne sürüldü.

Mynet'in haberine göre; Watford'a transfer olan Ozan, çalışma izni alamadı. İngiltere Çalışma Bakanlığı'na çalışma izni başvurusunukabul etmediği, Ozan'ın bu sebeple geri dönebileceği iddia edildi.

FORMA NUMARASI YOK

25 kişilik Premier Lig listesinde Ozan'ın isminin yer almaması dikkat çekti.Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyorWatford'un resmi sitesinde 26'ncı futbolcu olarak Ozan'ın fotoğrafı yer almasına rağmen forma numarasının olmaması da söylentileri kuvvetlendirdi.

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03/09/2021 20:58